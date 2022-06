Polifonico, record di iscritti: c'è anche un coro dall'Ucraina

Arezzo, 11 giugno 2022 - Segna il record nell’anno della ripresa il Polifonico, con ben quattordici cori attesi in città nel mese di agosto. Dopo due anni di stop imposti dalla pandemia, la città si riappropria così di una delle sue manifestazioni più rappresentative e di respiro internazionale. E lo fa segnando un boom di richieste d’iscrizione per il Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo che quest’anno vedrà anche l’Ucraina presente tra le nazioni che hanno risposto al bando della Fondazione Arezzo Intour. Il Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo ha annunciato infatti la chiusura delle iscrizioni per la 70esima edizione. Le richieste arrivate sono tantissime e provengono un po’ da tutto il mondo. Così quella del 2022 sarà una delle edizioni più partecipate degli ultimi anni proprio come fu quella del 2008. Da dove vengono i cori? Dalla Svezia alla Spagna, dall’Italia a Israele, passando addirittura per l’Ucraina. Il paese che dal 24 febbraio scorso è dilaniato dalla guerra con la Russia, sarà rappresentato dal coro Chamber Choir Sophia di Kiev che ha avuto il coraggio di partecipare al concorso in un momento così drammatico, proprio per testimoniare la vitalità e la resistenza del proprio paese. “Dopo due anni in cui la pandemia ha impedito lo svolgimento di questa importantissima manifestazione culturale che, storicamente, ha sempre coinvolto cori provenienti da tutto il mondo – ha detto il direttore artistico del Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo Luigi Marzola - quest’anno, per la 70esima edizione del Concorso Polifonico Internazionale “Guido d’Arezzo”, sono pervenute quattordici richieste di iscrizione: ancora una volta il Concorso corale più antico d’Europa conferma la sua importanza nel panorama culturale internazionale.”

A sfidarsi nel corso dell’edizione numero 70 saranno: il Megido Choir Israel, di Ein Hashofet di Israele, En Kör di Djursholm dalla Svezia, dall’Italia il Coro Giovanile With Us di Roma e il Coro Artemusica di Torino, l’Academia Alma Vox di Roma e il Coro Giovanile C. Eccher Val di Sole di Trento. E poi ci saranno il Telkom University Choir di Bandung, in Indonesia, Aurum di Luanco dalla Spagna, il Igo Gruden Girl's il Coro femminile Igo Gruden di Trieste, il Gruppo Vocale Armonioso incanto di Perugia, il Coro Giovanile Effetti Sonori di Foiano della Chiana a rappresentare la città di Arezzo. Dall’Ucraina appunto il Chamber Choir "Sophia" di Kiev e poi il Childrens Choir of Musamari Choral School di Tallin in Estonia, e la Schola Gregoriana Discantus di Gowidlino in Polonia. Il 70esimo Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo si terrà dal 24 al 27 agosto prossimi. E dopo il concorso internazionale che si svolgerà in estate, spazio anche al 39esimo Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo” 2022 che si svolgerà dal 5 al 6 novembre 2022 e per cui è già online in bando di partecipazione