Arezzo Musei Pass", Un Biglietto Unico per Visitare i Musei della Città"

Un biglietto unico per visitare i musei di Arezzo. Da ieri è disponibile "Arezzo Musei Pass", che permette di visitare la Fortezza Medicea, il Museo Orodautore, il Museo di Fraternita, la Casa Museo Ivan Bruschi e il percorso espositivo I Colori della Giostra. Si amplia così il progetto "Muar - Musei di Arezzo" che coinvolge centri espositivi i cui gestori sono Fondazione Arezzo Intour, Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione Ivan Bruschi e Fraternita dei Laici, tutte realtà socie della stessa Fondazione Arezzo Intour. L’iniziativa offre la possibilità di acquistare un unico titolo a data aperta con validità di 3 giorni dalla prima vidimazione. Il nuovo pass unico affianca l’altro già disponibile che permette di visitare la Basilica di San Francesco, il Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate e l’Anfiteatro Romano, il Museo di Casa Vasari e il Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna, ovvero i 4 musei statali che aderiscono a Muar.

"Arezzo Musei Pass", è acquistabile sia online sul sito www.museiarezzo.it, sia negli Info Point Discover Arezzo, situati in Piazza Grande e all’Emiciclo Giovanni Paolo II, gestiti dalla Fondazione Arezzo Intour. Il biglietto ha un costo complessivo di 15 euro, 10 il ridotto per ragazzi 14-18, over 65, residenti nel comune di Arezzo, gratuito per gli under 14, i disabili e le guide turistiche abilitate. Prosegue anche la campagna di promozione che vede protagonisti gli scrigni d’arte e di cultura della città con pagine dedicate ai musei di Arezzo pubblicate nei principali mensili del settore turistico e con un’intensa attività online sui canali social che accompagnano il progetto

A.B.