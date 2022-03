“Black Madonna”, il nuovo cortometraggio della regista aretina Lucia Senesi

Arezzo, 20 marzo 2022 - “Black Madonna”, è il nuovo cortometraggio della regista aretina Lucia Senesi. Verrà presentato in anteprima internazionale su MyMovies lunedì 21 marzo, in occasione del Los Angeles-Italia Film, Fashion and Art Festival. Realizzato grazie al programma Franz Wieser Grant di Arri, l’ultimo lavoro della regista toscana si inserisce nella sua “trilogia del femminile”, inaugurata da “A Short Story”. Alla lavorazione di “Black Madonna” ha preso parte un cast ed una troupe di sole donne. La fotografia è firmata da Lucia Rinaldi, i costumi sono invece di Kristine N. Haag, già premiata nel 2020 con un Emmy Award.

Prodotto da Gianluca Piovani per Storyforma e distribuito da Premiere Film, il corto “Black Madonna” è dedicato alla memoria della regista, sceneggiatrice e fotografa italiana Cecilia Mangini. “Ho scritto Black Madonna dopo aver visto Divino Amore di Cecilia Mangini - racconta Lucia Senesi - Avevo anche appena pubblicato un saggio sulla Madonna del Parto di Piero della Francesca, come appare in Nostalghia di Tarkovskij e La prima notte di quiete di Zurlini. Il mio film non esisterebbe senza questa immagine della Madonna incinta, insieme alla fascinazione dei rituali di Divino Amore”. Nel corto la storia di Diane, una donna di colore senzatetto e incinta, che incontra Sasha e Vanessa. Nel loro delirio pseudoreligioso, le due si convincono che Diane sia la reincarnazione della Madonna, e la persuadono a seguirle nella loro dimora di Koreatown, a Los Angeles. Mescolando culti religiosi e acidi, Sasha e Vanessa tentano di rispondere ai bisogni della donna appena conosciuta, mentre praticano rituali inventati per calmare le loro menti inquiete.