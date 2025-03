Arezzo, i parenti delle vittime dai vigili del fuoco

Maurizio era un gran lavoratore, amava i pompieri come una famiglia. Una vita in divisa a soccorrere chi ha bisogno anche rischiando la vita. Maurizio Ponti è morto a maggio 2023, cinque mesi prima di andare in pensione: un glioblastoma non gli ha dato scampo. Lo stesso tumore che ha ucciso tra il 2022 e 2023 altri due colleghi aretini, Antonio Ralli e Mario Marraghini, e Roberto Parlascino, di Spoleto. Su quelle morti sospette i familiari dei pompieri chiedono di fare luce. C’è già un’indagine interna e il Dipartimento dei vigili del fuoco segue "con la massima attenzione" il caso ed "è in continuo contatto sul tema anche con le organizzazioni sindacali". E "al di la’ di un prossimo incontro" con i sindacati, "nel quale saranno esposte le strategie per migliorare sempre più la prevenzione della salute dei vigili del fuoco, l’attività si è concentrata, per il caso in questione, su distinte azioni interessanti il Comando dei vigili del fuoco di Arezzo". In particolare, per "per approfondire dal punto vista scientifico la possibile correlazione tra i vigili del fuoco e l’esposizione a Pfas, la DSirezione regionale dei vigili del fuoco dell’Emilia Romagna sottoscriverà un accordo attuativo con l’Università di Bologna per sottoporre 300 unità di personale con funzioni operative nella regione Emilia Romagna ad esami clinici, su base volontaria, i cui risultati saranno resi in forma anonima". Una ricerca che "consentirà di confrontare i risultati ottenuti con quelli più recenti riportati in letteratura". L’accordo sarà esteso anche "alle altre regioni del territorio nazionale e in primi, a quello del Comando di Arezzo". Intanto oggi il comandante provinciale Fabrizio Baglioni incontra i familiari delle vittime. "Credo che possa darci una mano per effettuare controlli approfonditi per tutelare chi ancora lavora in caserma e non solo ad Arezzo. È una battaglia che faccio per Maurizio, spero che sia orgoglioso di noi", spiega la moglie di Maurizio Ponti. Gaia Papi