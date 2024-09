Arezzo Fiere e Congressi: la ripartenza per portare il mondo ad Arezzo

Arezzo, 9 settembre 2024 – “Abbiamo avuto un’estate segnata da un’attività davvero importante e si preannuncia una ripresa, già da questo settembre, che sarà molto intensa per operatori e pubblico di Arezzo Fiere e Congressi”.

Lo spiega Ferrer Vannetti, presidente dell’Ente Fieristico Aretino, alla luce dei moltissimi gli eventi che aspettano di svolgersi nelle strutture della Fiera aretina da qui alla fine di novembre: “Il calendario delle manifestazioni previste – insiste Vannetti - è molto ricco: sono in programma attività che riuniranno negli spazi espositivi appassionati ed esperti dei settori più disparati e di grande interesse anche a livello nazionale e internazionale”.

Andando a vedere gli appuntamenti, apre la stagione Esotika Pet Show, in programma dal 14 al 15 settembre, una due giorni che riunisce esperti e appassionati degli animali esotici e da compagnia per conoscere gli animali da vicino e imparare a prendersene cura.

Altro appuntamento centrale per l’ampio respiro espositivo di eventi interni e di partecipazione a tutti i livelli che lo caratterizza, è il ritorno di Agrietour dal 25 ottobre insieme a Passioni in Fiera dal 26 e fino al 27, evento che vede il coinvolgimento fondamentale della Fiera aretina.

“E’ un evento multiforme, che ha fatto segnare, nelle precedenti edizioni - spiega ancora Vannetti - risultati davvero lusinghieri sia dal punto di vista delle presenze degli addetti ai lavori, degli imprenditori, delle associazioni e del pubblico delle famiglie, e sia da quello della soddisfazione espressa dagli operatori del settore che hanno vi preso parte”.

Ma il presidente Vannetti ha parlato anche di un’estate intensa: si è chiusa infatti la stagione estiva di Arezzo Fiere e Congressi, che ha visto animarsi non solo i padiglioni della Fiera ma anche il suo Auditorium con gli eventi della Fondazione Guido d’Arezzo.

Nei primi weekend d’estate si sono riuniti i Testimoni di Geova, per complessivi 12 giorni di apertura, in occasione del Congresso Nazionale, con oltre 15 mila presenze. Un appuntamento che si dovrebbe replicare anche nel 2025 con alcune giornate anche durante la stagione invernale dedicate alle Assemblee Circoscrizionali. Dal 23 Agosto al 1° settembre il rombo dei motori dello spettacolo itinerante del Motor Show ha invece animato le serate al parcheggio Nord, “inaugurando” l'utilizzo dell'area esterna dell'ex campo scuola.

12 show che hanno visto la partecipazione di 5.000 spettatori, rimasti molto soddisfatti dell’iniziativa. Ha concluso il programma estivo la settimana dedicata alla solidarietà del CALCIT, il Comitato Autonomo per la Lotta Contro i Tumori. Oltre alla già citata Esotika dal 14 settembre, tra gli altri eventi da non perdere c’è poi la Fiera del Disco CD e Fumetto a partire dal 12 ottobre, una full immersion nel mondo del collezionismo, tra eventi e street food.

Nello stesso weekend si svolge anche il più grande evento del sud della Toscana dedicato al mondo degli Sposi, il Wedding Expo.

Torna anche il Grande Mercato delle Pulci, dopo l’evento primaverile: appuntamento il 19 e 20 ottobre per due giornate all’insegna del riciclo e del riuso con ristoro,spazio bimbi e relax, con oltre 600 espositori tra svuota soffitte e svuota armadi, collezionisti, hobbisti e professionisti vintage, handmade,sbaracco negozi, antiquariato e collezionismo.

Consolidata poi, come già accennato, la presenza di due appuntamenti Agrietour e Passioni in Fiera che animeranno i padiglioni della fiera dal 25 al 27 ottobre. Agrietour prevede un ricco programma di eventi per professionisti come Workshop B2B con 100 tour operator internazionali, attività di formazione e di divulgazione per le aziende agricole ma anche speech professionali, convegni di enti, istituzioni ed associazioni.

Il tutto mentre, grazie a Passioni in Fiera, gli appassionati si potranno confrontare con esperti del settore, espositori e aziende sia nazionali che internazionali per vivere al meglio tutte le passioni, dalla creatività all’artigianato, dall’agricoltura all’apicoltura, ed immergersi nel mondo degli animali da voliera e cortile grazie a A.I.F.A.O. (Amatori Italiani Fagiani Acquatici Ornamentali).

Ad animare l’evento anche un Villaggio Western, Laboratori di creatività, gruppi folcloristici e grazie alla partecipazione dell’Associazione Carnevale di Foiano, laboratori di cartapesta e mostra fotografica, e non mancheranno degustazioni di Vino, Olio e Miele, Show cooking e Street food. A novembre poi spazio ai convegni professionali in ambito sanitario.

Tra il 15 e il 16 si svolgerà il Congresso Nazionale Scivac “Quando la decisione è più importante dell'incisione”, si parlerà di chirurgia, ma attraverso un punto di vista inaspettato e innovativo, grazie agli interventi di numerosi speakers di altissimo livello, non tutti chirurghi. Dal 26 al 29 Novembre si svolgerà invece il 19esimo Forum Risk Management “Verso un Nuovo Sistema Sanitario, Equo - Solidale – Sostenibile”.