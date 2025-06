Arezzo Fiere e Congressi, bilancio più che positivo per il primo semestre

Arezzo, 5 giugno 2025 – Con il mese di maggio si è concluso un impegnativo periodo per le strutture di Arezzo Fiere.

Da gennaio a maggio infatti si sono svolti una sequenza di Fiere ed eventi culminati con Oroarezzo che si è tenuto dal 10 al 13 maggio scorsi. Ma appena concluso il disallestimento di Oroarezzo la struttura fieristica aretina ha subito ospitato una tre giorni di Concorsi Pubblici di Estar in campo sanitario regionale, che ha coinvolto dal 28 al 30 maggio quasi 9.000 candidati complessivi iscritti in 4 distinte prove.

La struttura logistica di Arezzo Fiere ha ben risposto con gli ampi spazi e servizi a disposizione. Da giugno il calendario eventi riparte subito con il Privacy Day che si tiene venerdì 6, poi il convegno Coltiviamo l'Italia previsto il 14 giugno. Arezzo Fiere è poi pronta a ospitare, come nella scorsa stagione, i 4 Congressi di zona dei Testimoni di Geova, che si svolgono negli ultimi due fine settimana di giugno e nei primi due di Luglio: 12 giornate durante le quali sono circa 40.000 le presenze complessive attese.

La stagione delle Fiere e dei grandi congressi riprenderà poi in autunno. Da settembre a novembre si terranno in sequenza gli eventi ormai ben conosciuti e di crescente successo: Esotika, il Grande Mercato delle Pulci, poi il Congresso Scivac, Passioni in Fiera insieme ad Agrietour, Disco e Fumetto.

A seguire l’immancabile congresso medico Forum Risk ed altri eventi che si stanno via via confermando. Ferrer Vannetti, presidente di Arezzo Fiere e Congressi, fa un rapido, positivo bilancio dell’attività di Arezzo Fiere: “La serie degli appuntamenti fieristici aretini appena passati e in costruzione per i prossimi mesi testimonia ancora una volta come sia in atto il pieno e definitivo rilancio della Fiera, che portiamo avanti a partire dalle forze produttive del nostro territorio, da quello che sappiamo fare come imprenditori a tutti i livelli, produttivo, commerciale, turistico e ambientale: la formula vincente è la nostra duttilità e la capacità di recepimento delle varie esigenze di partecipanti e visitatori, tutto testimoniato dalla varietà delle tematiche affrontate e delle categorie sociali e economiche coinvolte nel nostro calendario fieristico”.

“Dobbiamo farlo sempre più valorizzando al massimo le nostre eccellenze – conclude il presidente - proiettandole in un futuro sostenibile e in una dimensione nazionale e internazionale, secondo le potenzialità e le giuste iniziative di Arezzo Fiere e del territorio imprenditoriale di eccellenza che rappresenta in Italia e nel mondo”.