Arezzo e la Valdichiana arrivano in finale al Premio Wondy: nella sestina finalista è stato infatti inserito anche il romanzo Chiudi gli occhi, Nina di Paolo Mascheri (Edizioni Clichy). Paolo Mascheri è nato a Umbertide e ha vissuto ad Arezzo. Attualmente abita a Civitella in Val di Chiana, sempre in provincia di Arezzo. E proprio in Valdichiana è ambientato il suo romanzo Chiudi gli occhi, Nina.

Queste le sei opere finaliste: Un eroe comune di Igino Domanin (Marsilio), Virdimura di Simona Lo Iacono (Guanda), Chiudi gli occhi, Nina di Paolo Mascheri (Clichy), La piccinina di Silvia Montemurro (Edizioni E/O), I giorni di Vetro di Nicoletta Verna (Einaudi), Invernale di Dario Voltolini (La Nave di Teseo).

La serata finale dell’VIII edizione del Premio Wondy si terrà lunedì 31 marzo al Teatro Manzoni di Milano. I sei autori, con le loro voci uniche e originali - spiegano gli organizzatori del Premio - sono stati selezionati dal Comitato per le loro personali visioni del concetto di resilienza, in linea con lo spirito che anima il Premio. Attraverso le loro opere, hanno esplorato le diverse sfaccettature di questo concetto, mostrando come esso sia una forza positiva che ci aiuta ad affrontare il cambiamento, sia a livello personale che collettivo, mantenendo una mentalità aperta e sempre orientata alla crescita.

Per le informazioni sul Premio: www.wondysonoio.org.