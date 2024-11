Arezzo con il fiatone allo stress test. Troise tra capolista e doppio derby

La vittoria che manca da tre giornate e per la quarta volta consecutiva la necessità di rimontare lo svantaggio. Per l’Arezzo è il periodo più lungo senza tre punti dall’inizio della stagione. Parlare di crisi sarebbe esagerato, ma l’ andamento lento dell’ultimo periodo un piccolo campanello di allarme lo fa scattare. Anche perché adesso il calendario è bello tosto: Pescara in casa, Perugia fuori, Entella al Comunale, Lucchese al Porta Elisa, Pianese in campo amico e Campobasso in trasferta. Gli amaranto hanno lasciato punti per strada contro avversari in difficoltà e ora serve recuperarli in partite, sulla carta, complicate.

"Dobbiamo fare qualcosa di diverso" ha dichiarato Troise dopo il pari contro il Milan. Il momento di svoltare arriva proprio quando il cammino si fa insidioso. La prima fermata è nientemeno che la capolista Pescara che in trasferta ha conquistato ben 18 punti sui 32 totali e lontano dallo stadio Adriatico non ha mai perso. Dopo il Delfino di Baldini, ecco che il calendario propone il doppio derby al Curi.

La sfida del 22 novembre, la prima in ordine temporale, è quella che conta di più, perchè la coppa è importante, ma è il campionato sul quale si misurano le ambizioni reali del cavallino. Il trittico di ferro si concluderà ospitando al comunale la Virtus Entella, attualmente terza a pari merito con la Ternana e che precede proprio gli amaranto. Queste tre partite, in rapida successione, saranno la cartina tornasole per capire se l’Arezzo avrà saputo ripartire e ritrovato certezze oppure se l’involuzione alla quale stiamo assistendo nelle ultime settimane sottintende un malessere più profondo. Crisi d’identità o rilancio, l’Arezzo pare essere ad un bivio.

Superare di slancio o comunque uscire indenni dal trittico Pescara-Perugia-Entella, potrebbe rappresentare il trampolino ideale per proiettarsi con rinnovata fiducia verso l’altro terzetto di partite che chiuderanno il 2024: Lucchese fuori, Pianese in casa e trasferta a Campobasso. Tre gare che non nascondono trabocchetti. I prossimi 40 giorni saranno cruciali per mostrare il vero volto della squadra di Troise.