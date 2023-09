Arezzo Comunità: taglio del nastro per la postazione mobile

La Fondazione Arezzo Comunità ha inaugurato ieri la postazione mobile che - da adesso in poi - sarà a disposizione del mondo del volontariato aretino. "Con l’inizio di settembre – commenta la presidente Lucia Tanti – abbiamo dato il via a una campagna di comunicazione sociale che invita i cittadini a riflettere sull’importanza del volontariato. Da alcuni giorni sono presenti in città manifesti con una decisa “call to action” mirata a far riscoprire il valore del volontariato come fondante di ogni comunità".