Arezzo Celtic Festival. Tre giorni al Parco Giotto

Decima edizione dell’Arezzo Celtic Festival. L’evento è in programma da domani venerdì 26 a domenica 28 luglio al parco Pertini di via Giotto e permetterà di vivere un salto indietro nei secoli tra accampamenti, musiche, atmosfere, usanze e tradizioni dei popoli dell’antichità, andando a proporre un ricco calendario di iniziative a ingresso gratuito per tutte le età. L’Arezzo Celtic Festival riunirà centinaia di artisti e di rievocatori provenienti da tutta la penisola che si ritroveranno in città per festeggiare i dieci anni della manifestazione e che coinvolgeranno i visitatori in un’esperienza immersiva tra spettacoli, laboratori, giochi, conferenze e workshop.

Il programma prevederà, ogni giornata, i balli irlandesi della compagnia Clover, le danze tribali de Les Danseuses de Sherazade e le esibizioni con il fuoco “Al Kimiya” di Olivia Mancino con una contaminazione tra danza, giocoleria, arti marziali e teatro contemporaneo. Il sottofondo musicale sarà garantito dalle percussioni, dagli archi, dalle cornamuse e dai flauti di due gruppi a ispirazione celtica, i Daridel Paganfolk e i Clanargantia, che proporranno i loro concerti al calare del sole. Il programma dell’Arezzo Celtic Festival rivolgerà attenzioni anche ai bambini e alle famiglie con iniziative specificatamente dedicate ai più piccoli: nei tre giorni saranno proposti laboratori creativi, incontri di scuola di magia dedicati a Harry Potter e racconti druidici. L’intero evento sarà ambientato nei secoli scorsi con la fedele ricostruzione degli accampamenti di celti, romani e italici che saranno animati da compagnie storiche e figuranti che, dalla mattina alla tarda notte, proporranno numerose attività manuali, ludiche e didattiche.