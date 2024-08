Arezzo celebra. San Donato. Il programma

Il 7 agosto si festeggia San Donato, il patrono di Arezzo. Come da tradizione i festeggiamenti iniziano fin dalla vigilia, martedì 6 agosto, con la cerimonia di Offerta del Cero in programma alle 21.15. Tante poi le iniziative collaterali organizzate in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour e il gran finale con lo spettacolo pirotecnico che illuminerà a festa il cielo della città a partire dalle 23. Il percorso espositivo "I Colori della Giostra" celebrerà con l’apertura gratuita martedì 6 agosto.