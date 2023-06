Arezzo Academy e Tuscar, nasce una nuova sinergia

Arezzo, 22 giugno 2023 – È nata una nuova sinergia sportiva nel territorio aretino. L’Us Arezzo Football Academy e la Tuscar, infatti, stringono un accordo di collaborazione allo scopo di utilizzare le reciproche competenze tecniche degli staff e le reciproche risorse logistiche, allo scopo di ottimizzare e migliorare le attività di allenamenti e agonistiche dei tesserati nella stagione 2023-2024.

Queste le parole del Presidente dell’Arezzo Football Academy, Zerbini: "La collaborazione con la Tuscar e con Fulvio Rondini è ormai di lunga data. Siamo nella fase in cui dobbiamo dare ai ragazzi maggiori opportunità e spazi per divertirsi vivendo da protagonisti la propria esperienza sportiva, rispettando e aspettando il loro talento e i loro tempi di crescita. Ciò ovviamente vale anche per gli allenatori”.

“È una sinergia nel territorio che servirà a migliorare il lavoro di entrambe le società, coinvolgendo entrambi i settori giovanili e le prime squadre” – prosegue il Presidente della Tuscar, Fulvio Rondini – “Sarà un accordo paritario e nasce in virtù dei tanti anni di conoscenza e degli ottimi rapporti tra le due società; così abbiamo deciso di comune accordo di intraprendere questa strada”.

Rondini, poi, parla del futuro della Tuscar e del suo rilancio: “Noi siamo in fase, materiale e concreta, di rinnovamento e di ristrutturazione della società e dell’impianto. Lo stiamo sistemando a dovere. Per questo dovevamo fare qualcosa per alzare il livello delle squadre.

A livello numerico stiamo molto bene, l’obiettivo è tornare alla vittoria con le nostre categorie, provando a preparare i ragazzi per la prima squadra”.