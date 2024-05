Aree comunali nel ricordo di due personaggi

SANSEPOLCRO

Due nuove intitolazioni di aree comunali a figure di spessore nazionale, una delle quali originaria proprio della Valtiberina. L’informazione, a nome del presidente del Consiglio, è giunta durante i lavori della recente assise consiliare, dopo la valutazione espressa dalla commissione consiliare "Toponomastica e iscrizioni commemorative".

Un viale cittadino sarà intitolato ad Amintore Fanfani (nella foto). Nello specifico il tratto di strada che parte dall’incrocio dell’attuale viale Galileo Galilei con via dei Molini e arriva sino all’incrocio dello stesso viale Galilei con via della Montagna, compresi piazzale e parcheggio dell’ospedale. Prevista anche la realizzazione e installazione di una lapide da apporre nella casa in via Beato Ranieri. Le motivazioni relative a questa iniziativa sono "in considerazione della volontà di ricordarne l’onestà intellettuale e l’integrità morale che ne hanno contraddistinto l’opera sia di uomo che di politico; l’impegno perseguito per la sua terra e per l’intero territorio provinciale; l’essersi adoperato fortemente per reperire i fondi necessari per la realizzazione dell’ospedale di zona che sorge a Sansepolcro".

L’altra intitolazione, che era stata annunciata nel corso del convegno a lei dedicato per la Giornata Internazionale della Donna, riguarda Oriana Fallaci. Alla sua memoria sarà dedicata la sala posta al primo piano della biblioteca comunale "Dionisio Roberti". Con la denominazione "Sala di lettura Oriana Fallaci", in omaggio alla donna e alla giornalista e scrittrice di spessore.