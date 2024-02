Area ex Onpi: "Investimento ingiustificato"

POPPI

"Sull’area dell’ex Onpi l’iniziativa dell’amministrazione rischia di essere fallimentare". Con queste parole sono intervenuti con una nota i consiglieri comunali del gruppo di minoranza di Poppi David Marri (nella foto), Mauro Ghelli e Loriana Bigozzi, che hanno commentato l’inizio dei lavori per la riqualificazione dell’area dell’ex Onpi, un convento per i frati cappuccini del 1500, che è diventato in seguito una casa di riposo, oramai dismessa da anni.

"A dicembre 2023 – affermano – l’amministrazione guidata dal sindaco Toni ha respinto la nostra proposta di destinare l’intero immobile esclusivamente per attività di sviluppo turistico-ricettivo, se non altro funzionale all’impianto sportivo del golf, per il cui completamento la regione Toscana ha stanziato ulteriori 800mila euro. In questi giorni – proseguono – sono iniziati i lavori per realizzare una struttura sociale di comunità per servizi di assistenza agli anziani e accoglienza dei migranti, dove per la sua realizzazione si prevede una spesa di 1,5 milioni di euro".

I consiglieri di minoranza sostengono che la previsione di spesa sia spropositata se si considera che gli interventi riguardano solo una parte del plesso immobiliare, nel caso specifico quattro unità abitative, rendendo in tal modo impossibile che altre società o privati, propongano progetti a favore dello sviluppo turistico, arrecando un grave danno all’intera comunità.

"A nulla vale la giustificazione del sindaco – concludono – secondo cui non sarebbe stato trovato dal 2014 al 2021, un soggetto disponibile ad investire nella struttura".

S.D.