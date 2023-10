Area commerciale e posti auto a Terranuova: Operazione da un milione di euro

Un nuovo magazzino comunale che sarà destinato al reparto manutenzioni. Sta infatti andando avanti, a Terranuova, il secondo step degli interventi riguardanti l’area ex macelli all’interno del territorio. Dopo aver ceduto l’altra area, di via del Fiume, che ospita tuttora la depositeria comunale e il centro di raccolta rifiuti di Sei Toscana, ecco che si sta procedendo con la costruzione di questa nuova struttura, che sorgerà lungo la strada provinciale 59 nella frazione di Tassinaia. L’edificio ospiterà infatti il magazzino comunale assieme al reparto manutenzioni, che avrà al suo interno una parte dell’autorimessa, un’officina, i servizi e gli spogliatoi naturalmente suddivisi tra maschi e femmine. Il vice sindaco, Mauro Di Ponte, entra nei dettagli dell’opera: "A fronte della cessione dell’area ex macelli – afferma - l’amministrazione ha messo a gara tre tipi di interventi: la realizzazione del nuovo magazzino comunale, la realizzazione di opere idrauliche per la messa in sicurezza del Ciuffenna nell’area prospicente gli ex macelli e opere viarie e ciclabili necessarie per inserire la futura struttura nel contesto urbano di Terranuova". Un immobile che sarà al servizio anche della parte montana comprendente il comune di Loro Ciuffenna e altre sue frazioni: "Con questa operazione – ha aggiunto – si migliorerà completamente una delle porte di ingresso a Terranuova, passando dalle attuali strutture fatiscenti ad un immobile di carattere commerciale di piccola media vendita che servirà oltre che Terranuova anche la parte della montagna ovvero il comune di Loro Ciuffenna e le altre frazioni. Tutto questo comporterà la realizzazione di oltre 100 parcheggi, circa 50 piantumazioni di alberi, oltre che nuovi posti di lavoro. Si presume che si andrà ad occupare circa 30 persone e anche questa la possiamo inquadrare come una gran bella notizia". Un patrimonio importante che finirà nelle casse comunali: "Si tratta - ha concluso sempre il vicesindaco - di un’operazione virtuosa che porta tra valori versati direttamente, gli oneri cioè, e opere realizzate oltre 1 milione e 300 mila euro di patrimonio nelle casse comunali". I tempi per la realizzazione di questo nuovo magazzino prevedono che possano concludersi entro il 2023.

Massimo Bagiardi