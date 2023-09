Arconatese che colpo a Brescia: Nell'anticipo piega la Pro Palazzolo

Nel torneo di serie D colpaccio nel girone B nell’anticipo di ieri pomeriggio da parte dell’Arconatese che ha battuto in trasferta la Pro Palazzolo. La squadra arconatese allenata da Giovanni Livieri dopo essere rimasta in dieci per l’espulsione di Fall, passa in vantaggio su calcio di rigore. In area è scontro tra due ex compagni di squadra al Legnano come il difensore Bini per il Palazzolo, che rimedia anche lui il cartellino rosso per l’occasione e l’attaccante Quaggio: al 10’ dagli undici metri è Chessa a segnare, spiazzando il portiere avversario con il pallone alla sua sinistra.

Al comunale di Caronno Pertusella, visto l’indisponibilità per i lavori al manto erboso dello stadio Giovanni Mari, il Legnano di Raffaele Scudieri riceve la Folgore Caratese per una sfida dai contenuti tecnici ed agonistici molto interessanti. Il Club Milano, che ieri ha ingaggiato il centrocampista Mattia Cretti, classe 2002, prodotto del settore giovanile del Milan e proveniente dal Fanfulla, è atteso dalla prima trasferta stagionale sul campo del Caravaggio. Per quanto riguarda il Crema riceve invece al Voltini per un derby tutto lombardo la Tritium per un’altra partita che si preannuncia molto combattuta. Luca Di Falco