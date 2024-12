Aquila. Non basta il cuore

Arezzo, 09 dicembre 2024 – Non è bastato un buon Montevarchi, soprattutto nei secondi 45 minuti, per fermare il Grosseto di mister Consonni, che arrivava all'incontro al "Brilli Peri" reduce da 7 risultati utili consecutivi. Nonostante ciò i ragazzi di mister Lelli hanno dimostrato grande tenacia e voglia, soprattutto dopo l'iniziale svantaggio siglato dal bomber della squadra maremmana Marzierli. Una partita sicuramente caratterizzata dai singoli episodi( arbitrali e non solo) che hanno portato il match a diventare sempre più maschio e intenso. Nell'intervista post partita il portiere locale classe 2006 Testoni e successivamente mister Lelli, hanno analizzato l'incontro concluso con il risultato di 1-2 per gli ospiti. " Noi abbiamo fatto un'ottima prestazione, eravamo reduci dalla trasferta di Trestina dove avevamo fatto bene solamente nella parte finale dell'incontro quando eravamo sotto 2-0. Oggi per me la squadra ha fatto la migliore prestazione della stagione, eravamo messi molto bene in campo, ma purtroppo nel calcio alla fine gli episodi fanno la differenza – ha detto Testoni - Noi siamo stati bravi a esprime i nostri concetti di gioco fino alla fine, contro un Grosseto che è una delle squadre più forti e in forma del campionato e vederli rintanati nella loro area per difendere il risultato, è la dimostrazione del nostro valore. Riguardante il rigore non ne ho idea".

E veniamo a mister Lelli: "Sono orgoglioso dei miei ragazzi, oggi hanno fatto una prestazione impeccabile dal punto di vista emotivo, caratteriale e qualitativo del gioco riuscendo a mettere in difficoltà una squadra che come valore totale è dietro solamente al Livorno. Sono dispiaciuto perchè alla fine meritavamo anche il punteggio pieno per quello fatto vedere. Riguardante l'aspetto arbitrale ed i singoli episodi non voglio dire nulla, anzi sottolineerei la reazione dei ragazzi a quest'ultimi perchè hanno portato in campo nel secondo tempo quella rabbia che avevo visto negli spogliatoi. Una prestazione così deve darci stimolo e grande consapevolezza dei nostri mezzi soprattutto perchè il cammino è ancora molto lungo e la classifica vedendo gli altri risultati è molto corta". Adesso il Montevarchi sarà atteso dalla difficile gara di San Donato, appuntamento da non fallire. La gara con i grifoni, tra l’altro, ha lasciato strascichi, con forti contestazioni del pubblico alla direzione di gara.