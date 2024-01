Aquila Montevarchi. Al Brilli Peri quasi 700 spettatori di media

Arezzo, 18 gennaio 2024 – Nonostante il momento critico e una retrocessione, a Montevarchi la passione per il calcio non accenna a diminuire. Lo dimostrano i numeri ufficializzati dalla società rossoblù, che ha comunicato i dati degli spettatori nelle 8 gare casalinghe del girone di andata. Lo stadio Gastone Brilli Peri ha avuto una presenza media di 691 spettatori, abbonati compresi. Un numero davvero importante se si pensa al campionato che sta portando avanti l'Aquila, non certo da prime posizioni di classifica, la dimensione della città e il momento storico che stiamo vivendo, con presenze negli stadi che diminuiscono un po' ovunque, a parte alcuni casi nella massima serie. I quasi 700 spettatori di media che ogni domenica riempiono lo stadio comunale di via Gramsci dimostrano insomma, ancora una volta, quanto grande sia la passione del popolo montevarchino per la sua squadra di calcio. Un patrimonio da non disperdere. Del resto la cultura sportiva che si respira da queste parti è difficile da scalfire. Questione di tradizione, di vittorie indimenticabili e, perchè no, anche di sconfitte che hanno lasciato il segno. Ma il pubblico rossoblù è così. Mugugna, polemizza, ma poi va allo stadio. La società, con una nota ufficiale, ha voluto ringraziare, oltre agli abbonati, tutti gli sportivi accorsi al Brilli Peri in questa prima parte di stagione.