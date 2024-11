Aprono al pubblico il Palazzo delle Statue e San Francesco

Tornano le aperture speciali legate alle Giornate Europee del Patrimonio. L’appuntamento per tutto il fine settimana sarà con aperture straordinarie dei luoghi della Cultura organizzate dalla Soprintendenza di Siena Grosseto e Arezzo. L’iniziativa annuale del Ministero della Cultura, attraverso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, propone a Siena e ad Arezzo l’apertura straordinaria gratuita, di piccoli e grandi scrigni d’arte e di storia. Il "Piano di valorizzazione 2024" propone inoltre, fino a novembre l’ingresso gratuito a dieci luoghi nella provincia di Siena e di Arezzo grazie alla collaborazione con diversi enti pubblici e privati, offrendo ai visitatori esperienze che li avvicinino al patrimonio culturale del territorio e al tempo stesso l’opportunità di visitare luoghi solitamente chiusi e non accessibili. Ad Arezzo saranno aperti: il Palazzo delle Statue in via Ricasoli domani 2 novembre (ore 9-13, 15- 19) e il 3 novembre (ore 9-13); l’Area Archeologica del Sottosagrato di S.Francesco il 2 e 3 novembre, il 30 novembre e 1° dicembre, l’8 dicembre dalle ore 14 alle 18.