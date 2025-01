Apre il telefono per parlare con il futuro

L’età non conta. Perfino se sulla torta di compleanno ti ritrovi 95 candeline sulle quali soffiare. Un attimo, il tempo di un soffio e si riparte. Iolanda riparte dagli anni che porta sulle spalle con l’entusiasmo di una ragazzina che guarda ancora la vita con curiosità e gratitudine. Grande lavoratrice, ha tirato su famiglia, sei figli e un ristorante, senza neanche pensarci troppo. Maniche rovesciate e il piacere di un lavoro che non affatica perchè appassiona. Iolanda guarda avanti con l’orgoglio di quanto ha costruito fin qui, ma il suo orizzonte è il futuro. La strada che ancora chiede per i suoi passi, telefonando a quel futuro che insegue col cellulare chiesto come regalo di compleanno: il più tecnologico. Per correre più veloce.