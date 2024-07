Apre il centro di facilitazione digitale del Comune di Laterina Pergine Valdarno

Arezzo, 26 luglio 2024 – Districarsi tra le pratiche online non sarà più impossibile: da Sabato 27 luglio sarà attivo anche nel nostro comune il “Punto Digitale Facile”, in collaborazione con BETADUE COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, alla quale, a seguito di una manifestazione di interesse pubblica, è stato affidato il servizio.

L’inaugurazione si terrà Sabato 27 luglio, dalle 9:30 alle 11:30, presso i locali della Biblioteca Comunale, a Pergine Valdarno, in Via San Pergentino 21, con i saluti del Sindaco Jacopo Tassini e l’intervento dell’Assessore Chighine. L’attivazione di questo nuovo servizio segna un importante passo verso l'inclusione digitale per i cittadini, permettendo di accrescere le loro competenze e favorire l’utilizzo autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie.

In particolare, si punta a promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva e incentivare l’utilizzo dei servizi online, semplificando nel contempo il rapporto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione.

All’interno del centro sarà presente un facilitatore digitale che si occuperà di fornire assistenza personalizzata nell’utilizzo di internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati, oltre che predisporre dei percorsi di formazione dedicati.

I servizi offerti saranno molteplici, dalla navigazione sul catalogo on line della Rete Documentaria Aretina all’apertura di un account PEC, alla prenotazione di biglietti online e tanto, tanto altro ancora.

“L’apertura del punto di facilitazione digitale rappresenta una tappa importante per questa amministrazione - ha commentato l’Assessore Alessandra Chighine - che pone un’attenzione prioritaria ai processi di formazione, all’assistenza individuale e di gruppo per sviluppare ed accrescere le competenze digitali, così da poter arrivare a ridurre il divario digitale che colpisce gli strati più fragili della nostra società, a partire dalla fascia più anziana della popolazione e non solo.”

"Avere un centro di Facilitazione Digitale - prosegue il Sindaco Jacopo Tassini - significa dare concretezza alla promozione del processo di inclusione della nostra società, dove la tecnologia è di fatto diventata imprescindibile. Molte persone infatti incontrano ancora molte difficoltà nell'utilizzo dei nuovi strumenti e nell'accesso ai servizi online.

Con l'apertura di questi centri, miriamo a superare tali ostacoli e garantire a tutti i cittadini la possibilità di accedere facilmente anche ai servizi pubblici. L'istituzione del Punto Digitale Facile, anche grazie alla figura del facilitatore, è una risposta concreta per aiutare anziani e altri cittadini a imparare ad interagire con la pubblica amministrazione anche attraverso internet".

L’accesso è completamente libero e gratuito. Il punto di facilitazione digitale sarà aperto 18 ore settimanali presso la sede principale, la Biblioteca Comunale a Pergine Valdarno in via San Pergentino, con i seguenti orari: martedì 14.30-19.30, mercoledì 15-18, giovedì 14.30-19.30, venerdì 15-18, sabato 9.30-11.30, e per 6 ore settimanali presso le due sedi secondarie a Ponticino, il mercoledì dalle 9:00 alle 12:00 e a Laterina, il Venerdì dalle 9:00 alle 12:00.

L’apertura del centro di facilitazione digitale è finanziata grazie ad un bando della Regione Toscana a cui il Comune di Laterina Pergine Valdarno ha partecipato, riuscendo così ad intercettare le risorse necessarie.