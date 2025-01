Apre Billis Drive ad Arezzo: il primo Fast Quality Food d’Italia, con corsia drive

Arezzo, 4 gennaio 2025 – Ad Arezzo, lunedì 6 gennaio alle 18, inaugura il primo Billis Drive d’Italia, un nuovo concept di Fast Quality Food che combina tradizione italiana e innovazione. Il locale, situato in via Fiorentina e frutto della collaborazione con Q8, promette di distinguersi grazie alla qualità dei suoi prodotti, realizzati interamente con materie prime di produzione propria.

"Unici nella produzione del nostro pane e degli hamburger", spiega Salvatore Billi, titolare del marchio, "produciamo il nostro pane artigianalmente e la carne proviene dai nostri allevamenti in Maremma." Questa attenzione ai dettagli e alla filiera corta è ciò che rende Billis un punto di riferimento per chi cerca cibo veloce ma di alta qualità.

Billis è un marchio nato nel 2017 grazie alla passione e alla visione di quattro fratelli di cognome Billi, con l'obiettivo di portare un prodotto unico in giro per l'Italia. Oggi, Billis conta diverse sedi, tra cui due ad Arezzo (in via Romana e via Fiorentina), oltre a Lecco, Pradello (sul lago di Como), e Milano.

Inoltre, il brand è presente nei principali eventi in tutta Italia con ben cinque Food Truck. Per celebrare l'apertura del nuovo locale ad Arezzo, Billis ha deciso di fare un regalo ai propri clienti. I primi 100 clienti che consumeranno un menù completo all'interno del nuovo locale in via Fiorentina riceveranno un cheeseburger gratis ogni settimana per un anno.

Questo gesto è un ringraziamento a tutti coloro che hanno sostenuto il brand fin dalla sua nascita. "Era per noi doveroso fare qualcosa di speciale per chi ci segue da anni," afferma Salvatore Billi. Billis Drive rappresenta un passo avanti nella filosofia del Fast Quality Food, dove l'attenzione alla qualità e alle radici italiane si sposa con la praticità del servizio drive-through.

La nuova apertura segna un ulteriore capitolo di successo per un brand che ha saputo combinare tradizione, innovazione e passione per il cibo.