Apertura ritardata per la stagione del teatro Wanda Capodaglio

Slitta di qualche giorno il via alla stagione teatrale 2024/2025 del Teatro "Wanda Capodaglio" di Castelfranco di Sopra, promossa da Fondazione Toscana Spettacolo in collaborazione con l’amministrazione comunale. Per l’indisponibilità di uno degli interpreti è stato rinviato al 13 febbraio lo spettacolo inaugurale previsto per domani sera "Non si fa così" con Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace.

Il sipario, fanno sapere dal Comune unico dell’altopiano, si alzerà per la prima volta venerdì 20 dicembre quando andrà in scena "Il malato immaginario" di Moliére, con Riccardo Rombi, Giorgia Calandrini, Giovanni Negri, Dafne Tinti, Marco Mangiantini e le musiche eseguite dal vivo da Gabriele Savarese. Intanto è stato raggiunto il record di abbonamenti, oltre 200, una cifra mai toccata in passato. Restano ancora disponibili circa 80 posti per chi acquisirà i biglietti che saranno venduti alla biglietteria del Teatro il giorno precedente ogni appuntamento dalle 18 alle 20 e nella data dell’evento dalle 20.