Apertura dello sportello Lavoro di Gi Group al Municipio di Foiano

Arezzo, 21 febbraio 2025 – Il Comune di Foiano della Chiana è lieto di annunciare l'apertura di un nuovo Sportello Lavoro in collaborazione con Gi Group, una delle principali agenzie italiane che si occupano di lavoro.

Questo sportello, situato all'interno del Palazzo del Municipio, rappresenta un passo significativo verso l'integrazione tra settore pubblico e privato, con l'obiettivo di creare nuove opportunità lavorative e contribuire al benessere della comunità locale.

L'iniziativa mira a fornire ai cittadini della Valdichiana un punto di riferimento dove poter incontrare esperti del mercato del lavoro, qui i candidati potranno ricevere orientamento professionale, scoprire le opportunità occupazionali presenti sul territorio e ottenere supporto nella ricerca attiva di lavoro.

Un servizio che intende fungere da ponte tra i talenti locali e le aziende, favorendo così la crescita sia delle persone che del tessuto imprenditoriale della zona. "Siamo orgogliosi di collaborare con Gi Group in questo progetto che rafforza il nostro impegno verso i cittadini," ha dichiarato il Sindaco di Foiano della Chiana Jacopo Franci.

"La sinergia tra amministrazione comunale e realtà private è fondamentale per sviluppare iniziative che rispondano alle esigenze del territorio e promuovano l'occupazione. Dalla nostra realtà di provincia, prosegue il Sindaco, guardiamo alle opportunità che in tutta Italia si stanno materializzando in questo ambito e cerchiamo di portare innovazione e avanguardia anche a Foiano.

Questa iniziativa, conclude Franci, rappresenta un ulteriore passo avanti nell'impegno del Comune di Foiano verso lo sviluppo economico e sociale del territorio per costruire una società più inclusiva e prospera, partendo proprio dal territorio."

Lo sportello lavoro sarà aperto tutti i martedì dalle 9 alle 18 negli uffici al piano terra del palazzo comunale.