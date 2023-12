Aperitivo con libri in prestito. La scrittrice diventa oste:: "Una scossa per i giovani"

di Fabrizio Paladino

"ConTesto" non è solo il nome di un ristorante, nemmeno riassume il concetto di buona cucina "esportata" dall’Umbria nel cuore grazie alla tipica ricetta perugina chiamata anche crescia o ciaccia.

Qui al ConTesto, zona centralissima all’ingresso di Porta Fiorentina, sul classico menù – oltre ai piatti tradizionali – c’è scritto pure che il locale dispone di una libreria.

Sì, perché prima di accomodarsi il cliente può visionare un testo e cominciare, tra una portata e l’altra, a "gustare" anche qualche pagina dell’autore scelto. Ma non solo, perchè chi gestisce il locale dallo scorso mese di aprile, la perugina Mara Ercolanoni (da anni trapiantata a ), regala un’altra opportunità al commensale di turno: prendere in prestito un libro.

Con una caparra che oscilla tra i 5 e i 10 euro (a seconda delle dimensioni), si può infatti prendere in affitto l’ultima fatica dello scrittore preferito. "Non c’è una scadenza per riportare il libro – puntualizza Mara – vogliamo che il lettore possa avere tutto il tempo necessario".

Si entra al ConTesto e, oltre alla libreria, in ogni angolo si nota la presenza di qualche volume. "Non si vive di solo pane – spiega ancora Mara – anche per i bimbi ci sono libri adeguati, così da allontanarsi almeno durante il pranzo e la cena da quei telefonini che condizionano non poco anche gli adulti".

"Nel locale – prosegue – voglio cercare di trasmettere anche le mie passioni, che sono la musica, la cultura e, appunto, la letteratura. Ho iniziato a scrivere fin da 10 anni, poi nel 2020 ho pubblicato il mio primo libro ‘Alla ricerca della felicità’ che tante persone hanno avuto modo di visionare e quindi ‘affittare’. Qualche settimana fa anche una turista francese che stava transitando si è fermata qui al ristorante rimanendo sorpresa di questa mia iniziativa. Ha letto in poco tempo alcune pagine del mio libro difronte a un bicchiere di vino e per me questo è stato un motivo di grande soddisfazione. Anche chi non ha la passione della lettura entra nel locale è osserva con grande curiosità quello che propongo".

Mara Ercolanoni, sposata con un biturgense e madre di un ragazzo di 17 anni, qui a ha portato pure l’arte culinaria perugina.

"Il nome del ristorante, ConTesto, riassume infatti due concetti per me molto importanti: la torta al testo, di origini perugine, è molto apprezzata da queste parti, e poi il testo letterario che, per me, vuole dire tanto, mi fa ritornare indietro nel tempo quando, fin da bimba, scrivevo e leggevo. La scrittura – puntualizza Mara – è per me stata terapeutica considerato la storia di mia madre...". Al ConTesto, insomma, si mangia, si beve e si legge.

"La soddisfazione più grande – conclude – oltre a proporre un piatto della tradizione umbro-toscana che viene gradito, è quella di vedere i clienti mangiare sfogliando un bel libro e, prima di salutarci, il passaggio alla nostra libreria completa così la visita tra arte culinaria e cultura. La mia ricerca della felicità è ora anche questa e sono davvero sulla buona strada".