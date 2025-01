Anziana scippata in pieno centro. Lo strattone e la caduta a terra. L’ultimo caso solo pochi giorni fa

di Massimo BagiardiMONTEVARCHIScippo in pieno giorno nel centro storico di Montevarchi. I fatti sono avvenuti ieri attorno alle 16 quando una signora di circa 80 anni di età è stata strattonata, cadendo successivamente a terra, nel vicolo della mura che collega Via Trento a Via Marzia. Le urla della donna, alla quale è stata rubata la borsa contenenti soldi ed effetti personali, hanno attirato l’attenzione di alcune dipendenti di un noto negozio di calzature lì vicino che assieme all’anziana sono corse dietro al balordo perdendone però le tracce da lì a breve. Sul posto, pochi minuti dopo, è intervenuta la Misericordia di Terranuova oltre che le forze dell’ordine cui è stata sporta denuncia. La signora non ha per fortuna riportato gravi conseguenze dalla caduta sull’asfalto, è stata soccorsa in primis dalle dipendenti dell’esercizio commerciale e successivamente proprio dai soccorritori della confraternita che hanno medicato una ferita alla mano e preso tutti i parametri per sincerarsi delle buone condizioni di salute della donna che ha, poi, rifiutato il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia. Nessuna notizia dello scippatore, le telecamere presenti in quel punto potranno far luce sull’identità dell’uomo per l’ennesimo caso di microcriminalità che ha visto sfortunata protagonista una persona anziana nel bel mezzo del centro storico cittadino che già, nel recente passato, a Novembre fu teatro di un episodio simile. Stavolta alle 11, quando un italiano di 40 anni già note alle forze dell’ordine rubò da un auto in sosta in Via Roma, sul sedile del passeggero, una borsa per poi disfarsene poco dopo così come ancora in quel periodo, di nuovo in centro, lo stesso soggetto con precedenti per reati simili attirando con una scusa una persona riuscì a rubare il borsetto sempre all’interno di un’autovettura. Non è dato sapere se l’episodio di ieri sia da ricondurre, o meno, alle stesse mani ma basta e avanza per far salire la preoccupazione dei semplici cittadini che sono costretti ormai da tempo, anche in zone particolarmente frequentate, a tenere più di un occhio di riguardo per salvare non solo la propria incolumità ma anche tutto quello che si portano dietro contenente soldi o semplici effetti personali. Solo pochi giorni fa Montevarchi è salito all‘onore delle cronache per due furti perpetrati, nel giro di poche ore, in altrettanti saloni di acconciatura presenti in viale Diaz. Magro il bottino trafugato ma diversi danni alle strutture che hanno, più che altro, posto l‘accento su di una situazione che, col passare del tempo, nonostante la presenza delle forze dell‘ordine all‘interno del territorio, diventa sempre più critica. Ora questo nuovo episodio, che va ad aggiungersi ad altri.