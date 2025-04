Antonio Lo Cascio mattatore al Palaffari

Una serata che unisce spettacolo, musica e buon cibo, all’insegna della leggerezza e della risata. Stasera l’Area Merci, nel cuore del Centro Affari di Arezzo, ospiterà il comico siciliano Antonio Lo Cascio, volto noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a trasmissioni di successo su Canale 5. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative promosse dallo spazio di via Spallanzani 23, divenuto negli ultimi anni uno dei poli di riferimento per l’intrattenimento serale cittadino. Un luogo in cui si incontrano generazioni diverse, accomunate dalla voglia di vivere momenti di svago in un contesto dinamico e accogliente.

La formula proposta per la serata è quella ormai consolidata della cena spettacolo: a partire dalle 20:30 sarà possibile accedere a un ricco buffet accompagnato da un drink, per poi lasciarsi coinvolgere dal cabaret irriverente di Antonio Lo Cascio. Spazio alla musica con il Djset set di Mr. Leo e Fabio Donati, per proseguire la serata all’insegna del divertimento. L’iniziativa rappresenta un ulteriore tassello nell’offerta culturale e ricreativa che Area Merci costruisce mese dopo mese, con un’attenzione particolare alla qualità degli artisti ospitati e all’esperienza del pubblico. Per partecipare è consigliata la prenotazione, contattando il numero 379 159 6857.