Anticipo di Giostra di scena a San Zeno. In gara Innocenti, Paffetti e Vedovini jr

La Giostra è ancora molto lontana, ma una sfida tra alcuni dei suoi protagonisti si potrà gustare anche con i primi freddi. Il 30 novembre e il 1 dicembre si terrà nei campi in sabbia dell’Arezzo Equestrian Centre lo "Special Event Quintana Fise", una doppia sfida sugli anelli che si terrà su una pista ovale ed una a forma di otto. Ed hanno garantito la loro partecipazione, le iscrizioni si sono chiuse ieri, anche alcuni protagonisti della Giostra del Saracino. Occhi puntati sulle giovani promesse di Porta del Foro Matteo Vitellozzi e Giulio Vedovini, figlio del campione della lizza Enrico di cui nell’ambiente giostresco si parla molto bene e al quale i giallocremisi sono intenzionati ad affidare presto la loro casacca. E ci sarà anche il giostratore di Porta Crucifera Gabriele Innocenti e l’ex giostratore rossoverde Niccolò Paffetti, uscito dal quartiere dopo aver vinto la lancia d’oro. A difendere i colori della nostra città ci saranno anche Luca Testi, Leonardo Scaletti, Alessandro Ugolini e la giovane amazzone Chiara Cavarra. A dare loro filo da torcere cavalieri e amazzoni in arrivo dalle città famose per rievocazioni storiche simili alla Giostra. Ad un mese dalla "due giorni" cavalleresca che si terrà all’Arezzo Equestrian Centre sono già andati esauriti i 50 posti disponibili a fronte di ben 71 richieste di cavalieri e amazzoni per questo evento nazionale. Saranno due le gare del programma che si svilupperanno su di un percorso ovoidale il sabato con l’uso della lancia del tipo alla "faentina" e uno ad otto la domenica con la tipica lancia "folignate", allestiti nell’Arena Dante, mentre il Petrarca sarà il campo di riscaldamento. Due giorni di sfide sugli anelli in cui gli appassionati di giostre e quintane potranno vedere all’opera cavalieri delle rievocazioni nazionali dalle Quintane di Foligno e Ascoli Piceno alla Giostra del Saracino di Arezzo, dal Palio del Niballo di Faenza alla Giostra dell’Orso di Pistoia, dalla Corsa all’Anello di Narni alla Giostra della Rocca di Monselice, oltre alle giostre di Servigliano,Bagno a Ripoli e Monterubbiano, città che il 7 dicembre ospiterà poi il Galà dei Cavalieri. Nella due giorni ad Arezzo saranno premiati i primi tre delle categorie agonistica e ludica oltre ai premi speciali per la miglior amazzone, miglior giovane ed infine per la combinata ovvero chi otterrà il maggior numero di punti nelle due gare.