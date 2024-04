Antenne, il comitato non si ferma

Non si fermano le proteste del comitato di via Sicilia che, nonostante le 1800 firme raccolte e i numerosi appelli, ha visto l’installazione dell’antenna a pochi passi dai condomini. "Vederla montare è stato un momento di scoramento, ma crediamo nella collaborazione con il Comune, soprattutto all’indomani dell’intervento della vicesindaco Tanti in cui ha ribadito che la questione non è chiusa". Sono pronti a dar vita a iniziative per rimuovere l’antenna "che sorge ad appena 20 metri dalle abitazioni, nonostante, non molto lontano, ci sia un campo sterminato". Intanto oggi, alle 16.15, proprio davanti all’antenna incontreranno la parlamentare Laura Boldrini che si è detta sensibile alla causa. Attraverso volantini distribuiti in città, il comitato chiede il sostegno degli aretini, "perchè così facendo c’è il rischio che queste cattedrali nel deserto vengano installate ovunque" spiegano. "Confidiamo nel dialogo con l’amministrazione anche se riteniamo siano stati commessi degli errori. Tra questi il non aver rinnovato il piano antenne in città, fermo al 2017. Noi vorremmo un piano stilato con un criterio logico e concordato con i cittadini". La legge regionale "prevede l’installazione delle antenne, ma là dove ci siano delle esigenze, come gli ospedali, e dove manca la copertura, problema questo che non riguarda la zona: qui ora siamo arrivati a quota quattro antenne".

Gaia Papi