Antenna di via Sicilia, arriva Boldrini. Interrogazione di Ceccarelli e De Robertis

Venerdì l’incontro dei cittadini con Laura Boldrini, poi l’interrogazione parlamentare di Ceccarelli e De Robertis. Non si placano le polemiche sull’antenna di via Sicilia. A distanza di alcuni giorni dall’installazione della torre di 36 metri che ospiterà le antenne della telefonia mobile i cittadini del comitato si sono riuniti in via Sicilia. Venerdì hanno infatti incontrato l’onorevole Laura Boldrini arrivata ad Arezzo anche per il flash mob sulla pace del pomeriggio in piazza Sant’Agostino. I cittadini hanno spiegato alla parlamentare le proprie ragioni. Continua così la battaglia del comitato di via Sicilia contro l’attuale dislocazione dell’antenna.

"Dopo Anghiari Arezzo. Oggi – annunciano i consiglieri regionali aretini Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis - abbiamo depositato una interrogazione sull’individuazione di un’area, in Via Sicilia, nel Comune di Arezzo, quale sito per la realizzazione di una di nuova Stazione Radio Base funzionale alla telefonia. Il tema resta quello di verificare se sia stato garantito il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e se sia fatto quanto possibile per minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Questa vicenda, conferma la necessità che i comuni si dotino del Piano comunale di localizzazione stazioni radio base, come previsto dalla L.r. 49/2011, peraltro oggetto di recenti modifiche, tenendolo aggiornato e garantendo la trasparenza delle procedure, garantendo le forme di partecipazione previste dalla legge. Il Comune non ha tenuto conto delle osservazioni del 29 febbraio dei Comitati, con 1800 osservazioni in cui si evidenziava il mancato coinvolgimento dei residenti".

A.B.