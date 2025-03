Anna Karenina, le donne e la passione al teatro Papini di Pieve

Proseguono gli appuntamenti della rassegna teatrale Metamorfosi al Teatro Comunale Giovanni Papini, organizzata da Laboratori Permanenti in collaborazione con il Comune di Pieve Santo Stefano. Stasera alle 21 in scena lo spettacolo Anna Karenina, le donne e la passione tratto da Lev Tolstoj, di Alberto Bassetti, una produzione Seven Cults con Maddalena Rizzi, Bruno Governale, Biagio Iacoviello, Alioscia Viccaro, musiche di Eugenio Tassitano, scene e costumi di Tiziano Fario e la regia di Filippo d’Alessio. Nella sala d’aspetto di una stazione, luogo di arrivi e partenze, crocevia di esistenze, riappare la figura di Anna Karenina pronta a misurarsi con il suo vissuto in grado di coinvolgere i passeggeri in un gioco teatrale. Il pubblico è trasportato nel grande romanzo di Tolstoj rivelando l’essenza intima, umana, vera e attuale dei personaggi. Il viaggio di Anna in sé stessa attraverso l’amore per il conte Vronskij e il conflitto con il marito Karenin è il viaggio di molti di noi. Il regista utilizza la letteratura per indagare l’animo umano e, in questo caso, un sentimento universale quale la passione.

L’ultimo appuntamento della rassegna sarà nei giorni 15 e 16 marzo Il corpo la voce il racconto - 2° step -laboratorio teatrale condotto da Caterina Casini, secondo appuntamento formativo sul teatro, dedicato ai cittadini di Pieve Santo Stefano e territori limitrofi, per un approfondimento su cosa sia l’espressione teatrale, per creare un pubblico attivo e attento alle proposte culturali che vengono presentate durante l’anno. Attraverso la pratica dell’arte, sperimentando la propria creatività, i partecipanti imparano a mettersi in gioco e fanno esperienza diretta di cosa sia il lavoro di una messa in scena. Un avvicinamento al Teatro coinvolgente e divertente, in cui si lavorerà su canovaccio per provare a montare la scena comica finale del "Gianni Schicchi" di Puccini. Alla fine del percorso un incontro dimostrativo col pubblico. Il laboratorio è gratuito.