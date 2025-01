Animali feriti o maltrattati: ecco i numeri da chiamare. Accordo Comune, Asl, Enpa e Oipa

Arezzo, 8 ottobre 2021 - Riunione a palazzo comunale fra l’assessore alla tutela dei diritti degli animali Giovanna Carlettini, il direttore dell’ufficio ambiente Alessandro Forzoni, il direttore sanitario del canile municipale Maurizio Martini e i rappresentanti delle associazioni animaliste. Per queste ultime erano presenti Sandra Capogreco di Enpa e Michela Innocenti, Giacomo Petrai e Francesca Luzzi di Oipa.

L’oggetto: il punto sui servizi di emergenza a favore degli animali, articolati su due direttrici, la prima in capo al Comune di Arezzo e al centralino della polizia municipale e la seconda che fa riferimento al centralino della Asl. “Per quanto riguarda la prima – sottolinea Giovanna Carlettini – il motore della recente implementazione dei servizi di tutela è stata la creazione di uno specifico nucleo operativo in seno alla polizia municipale. Ci sono, come oramai noto, agenti che si occupano specificatamente del controllo e della repressione di comportamenti incivili nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Per alcuni di essi, ricordo, si configurano addirittura fattispecie di reato. Il centralino della PM può dunque essere contattato sia se si viene a conoscenza di casi di maltrattamento sia nel caso di rinvenimento delle esche avvelenate”.

È invece da comporre il numero 0575 2551 della Asl per segnalare la presenza di animali selvatici in grave sofferenza o cani e gatti randagi sempre in stato di sofferenza, come ad esempio a seguito di un incidente stradale. Il numero serve anche per segnalare cani vaganti. Chi telefona dovrà specificare a quale delle suddette fattispecie va ricondotto il motivo della sua chiamata. Dopo di che la Asl smisterà le chiamate alle varie associazioni convenzionate con il Comune che interverranno in base al caso riscontrato. Chiusura della riunione all’insegna di un intento: fra assessorato, associazioni e gestori del canile proseguirà l’attuale fattiva collaborazione.