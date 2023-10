Andrea Romoli riconfermato segretario del Pd di San Giovanni

Arezzo, 27 ottobre 2023 – Ieri sera a San Giovanni si è tenuta la fase conclusiva del congresso dell'Unione Comunale del Partito Democratico cittadino, che ha di nuovo eletto segretario Andrea Romoli. Per lui è la seconda legislatura. Nell'occasione sono stati eletti i delegati per l’assemblea provinciale che designerà a breve il segretario provinciale. "Vorrei ringraziare tutti gli iscritte e le iscritte che mi hanno sostenuto, così come tutti coloro che hanno fatto una scelta diversa - ha commentato Romoli - Desidero anche ringraziare tutti i collaboratori che in questi anni mi sono stati a fianco supportandomi con impegno e competenza. Parte da qui il mio fermo proposito di costruire un partito ancora più forte e protagonista delle prossime sfide che ci attendono. Con oggi - ha concluso - inizia una stagione tutta da scoprire e da scrivere, ricca di nuovi stimoli e di strade da percorrere insieme".