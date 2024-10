Andiamo a teatro. Al Verdi stagione per i bambini

La Stagione Teatrale 2024/25 del Verdi di Monte San Savino torna ad affiancare alla programmazione serale quella pomeridiana per bambini e famiglie. Torna la rassegna dal titolo "Andiamo a teatro", composta da quattro appuntamenti domenicali tra danza, teatro e teatro di figura. L’appuntamento inaugurale è fissato per domenica 22 dicembre, alle 17:30, con lo spettacolo "Eco-Quiz Show" di e con Eleonora Chiocchini e Françoise Parlanti, con ideazione, soggetto, allestimento scenico e costumi di Simona Bucci. Lo spettacolo, prodotto da Compagnia Simona Bucci/Compagnia degli Istanti in co-produzione con Dance Gallery Perugia/ Umbria Danza Festival, è consigliato per un pubblico dai 6 anni. Uno studio televisivo, con sigla, presentatrice, concorrente, domande, risposte, idee possibili, soluzioni, creatività e suggerimenti. Questo è "Eco-Quiz-Show": la presentatrice pone questioni alla concorrente di turno, tutte incentrate sul tema dell’ecologia. Domenica 5 gennaio, alle 17:30, il 2025 di "Andiamo a teatro" inizierà con lo spettacolo "Le 12 notti della Befana" con Patrizia Ascione e Stefano Cavallini in una produzione Habanera Teatro. Dodici sono le notti, dal 25 Dicembre al 5 Gennaio, in cui la Befana intraprende un viaggio che la porterà a riconquistare il suo ruolo che pian piano ha perso nella fantasia dei bambini occidentali, a causa della televisione e della pubblicità. Lo spettacolo è consigliato per un pubblico dai 4 anni. "Il gatto con gli stivali" prodotto da Nata sarà il mattatore di domenica 2 febbraio, alle 17:30. In scena, tra fantasia e pupazzi, ci saranno Alessandra Bracciali e Iacopo Dicembrini mentre firma testo e regia Livio Valenti. Musiche di Lorenzo Bachini. Pupazzi di Roberta Socci. Scenografia di Andrea Vitali. Dalla fiaba di Charles Perrault nasce un nuovo racconto divertente ed entusiasmante con una fantastica e inaspettata storia d’amore. Il Gatto è il campione dell’inganno, per questo la storia è un po’... strana. Lo spettacolo è consigliato per un pubblico da 4 a 10 anni. Conclusione il 16 marzo con lo spettacolo "Fantascienza. Il Robot e la Luce" di Kanterstrasse.

A.B.