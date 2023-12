Andar per mostre a San Giovanni, quattro esposizioni da vedere

Sono quattro le mostre in svolgimento o in programma per le festività natalizie a San Giovanni. Al Museo delle Terre Nuove e al museo della Basilica è possibile visitare "Bizzarro e capriccioso umore. Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla corte medicea", promossa e organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno e inserita nel progetto "Terre degli Uffizi" ideato e realizzato da Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze all’interno delle rispettive iniziative Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei. Nei giorni 1 e 6 gennaio l’ingresso sarà gratuito per tutti i residenti esibendo un documento di riconoscimento. Il 1 gennaio la mostra sarà aperta il pomeriggio dalle 15 alle 19 mentre il 6 gennaio sarà visitabile con il consueto orario dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. A Casa Masaccio è allestita la mostra Orizzonti a cura di Daniele Fenaroli con la collezione di Giuseppe Iannaccone ed il supporto di Cloe Perrone che sarà aperta fino al 1 gennaio 2024. Ospita una selezione straordinaria di sei opere pittoriche di Antonietta Raphaël in dialogo con nuove opere realizzate per l’occasione da Dominique Fung e Lenz Geerk. In contemporanea alla mostra che il Museo delle Terre Nuove e il Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie dedicano a Giovanni Mannozzi, la cui pittura si caratterizza per la libertà espressiva contro i canoni della tradizione, Casa Masaccio ha invitato due acclamati giovani pittori internazionali a lavorare e confrontarsi con le innovazioni apportate da Antonietta Raphaël nell’ambito della pittura italiana a cavallo tra le due guerre. Sempre a Casa Masaccio, dal 7 gennaio al 4 febbraio, sarà possibile ammirare l’esposizione di dipinti disegni e acqueforti di Marco Fidolini dal titolo "Presente e passato: la scatola di Dachau et cetera". Infine alla Cappella dei pellegrini della Basilica di Santa Maria delle Grazie è in corso la ventesima edizione della rassegna di presepi dell’associazione Natale nel mondo guidata da Giuseppe D’Orsi e Pino Polcaro.