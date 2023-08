Ancora raid notturni dei ladri "Ci hanno portato via tutto" Racconto choc delle vittime

di Luca Amodio

Ladri in azione. Ancora una volta, ancora in Valdichiana. Stavolta a Castiglion Fiorentino. Gli ultimi colpi proprio nella notte tra lunedì e domenica: due macchine scassinate e un tentato furto in un’abitazione.

È successo a Castroncello, frazione del territorio castiglionese, verso le 3 di notte. "Noi come famiglia siamo tutti vicini di casa, eravamo tutti a dormire – racconta Lucio Rosadini, protagonista suo malgrado dei colpi della notte scorsa – c’è stato un blitz nel cortile delle nostre case: i ladri hanno rotto i vetri di due auto e rubato quello che potevano".

Un bottino che ammonta soprattutto a denaro in contanti e una borsa di lavoro. I malviventi avevano anche preso nelle furia una cartella medica, in una delle due auto, di cui poi sono sbarazzati nella fuga. Hanno anche provato a fare irruzione in una casa del vicinato ma, spiega Rosadini "dopo aver spaccato il vetro è suonata l’allarme e se l’è data a gambe: mia cugina si è affacciata dalla finestra e ha detto di aver sentito dei passi veloci, ma le sono sembrati di un solo uomo". Immediata la chiamata al 112 così come la denuncia che è stata presentata il giorno dopo ai carabinieri. E poi c’è un "dettaglio" interessante, tutto da verificare.

"La settimana scorsa mia zia ha visto una macchina sospetta arrivare dall’entrata posteriore di casa, pensava fosse suo figlio ma quando si è avvicinata l’auto ha fatto marcia indietro. Poi ha chiamato il figlio e le ha detto che in quel momento era a Perugia". Un appostamento? Non si può dire, almeno ad ora. Fatto sta che la settimana di furti a Castiglion Fiorentino è iniziata domenica con 6 furti, uno dietro l’altro, dalle 22 fino alle 3, tutti nella stessa zona di Manciano.