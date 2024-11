Ancora lavori in via Romana e nuova ordinanza sul traffico

Arezzo, 13 novembre 2024 – Nuovo step dei lavori di adeguamento del sistema fognario in via Romana e nuova ordinanza sulla circolazione. Da giovedì 14 novembre a venerdì 6 dicembre è prevista la chiusura al transito 24 ore su 24 della strada nel tratto che va dalla rotatoria che incrocia via Romana e viale Dante in direzione del centro fino all’intersezione con la strada di accesso al centro di aggregazione sociale San Marco.

In largo Pontalto è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione mentre scatta il senso unico in via Giulio Salvadori con direttrice via Romana → via Padre Teodosio e in via Romana nel tratto che va dall’intersezione con via Gino Capponi a quella con via Giuseppe Chiarini in uscita dalla città.

Da prestare attenzione anche ai restringimenti di carreggiata in via Giuseppe Chiarini dall’intersezione con via Romana al civico 6/A e in via Romana dall’intersezione con via Giuseppe Chiarini al civico 124. La percorrenza di via Romana per i veicoli che vanno verso il centro è garantita rientrando da via Alessandro Manzoni e via Mogadiscio mentre in uscita bypassando il cantiere attraverso viale Don Minzoni, via Alessandro Manzoni, via Giulio Salvadori e via Giuseppe Chiarini.

Per i veicoli con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo c’è tuttavia l’obbligo di svolta su via Alessandro Manzoni. Nella viabilità interessata dai lavori il limite di velocità è fissato a 30 chilometri orari.