Anaao: "Torre lasci da parte i campanili e dia una veste nuova alla nostra Asl"

Arezzo, 20 gennaio 2025 – Il parere positivo della Conferenza dei Sindaci apre la strada alla formalizzazione della nomina del dottor Marco Torre come Direttore Generale della AUSL Toscana Sud-est.

Nell'augurare al neo-Direttore buon lavoro la Segreteria Aziendale ANAAO non può sottrarsi ad alcune necessarie considerazioni. "Questa nomina vede il dottor Torre chiamato a guidare un’Azienda che opera su un territorio complesso e strategico per la sanità toscana, esteso per quasi metà della superficie regionale.

Con 13 ospedali situati in buona parte in aree a bassa densità abitativa e spesso geograficamente disagiate, alcuni di questi faticano ad attrarre professionisti per le discipline più sensibili, generando un rischio crescente di impoverimento delle risorse umane.

Inoltre, come dimostrano gli interventi usciti in queste settimane a mezzo stampa, appare chiaro l’insufficiente capacità dei territori di confluire in una filosofia unitaria di Azienda, non riuscendo le realtà locali ad emanciparsi da una visione di campanile che rende difficile una appropriatezza organizzativa e di spesa tanto più necessarie quanto minori sono le risorse disponibili.

Invertire questa tendenza, tornare ad una visione di prospettiva incentrata su appropriatezza ed efficienza clinica, in ottica di medicina moderna piuttosto che politica vecchia, sarà una sfida cruciale per trattenere e reclutare giovani talenti e rendere l’Azienda più attrattiva, al solo scopo di assicurare davvero il diritto alle cure per la popolazione.

Nonostante tutte le difficoltà, la AUSL Toscana Sud-Est può contare su una dirigenza medica e sanitaria proattiva, che ogni giorno si sforza di garantire con le risorse disponibili qualità di cure per i cittadini.

Questi professionisti rappresentano il cuore pulsante del sistema, non essendoci, e lo diciamo nel rispetto di tutte le competenze, cura possibile senza medici e dirigenti sanitari.

Per questo, politiche che valorizzino le loro competenze e migliorino le condizioni di lavoro, evitando la fuga di risorse verso contesti più attrattivi, sono necessarie se davvero si vuole sostenere e difendere un sistema di cura pubblico e universalistico.

La sfida della nuova Direzione Generale sarà rimettere in moto la macchina organizzativa, ottimizzare le risorse e garantire una sanità pubblica in grado di integrare ospedaliera e territoriale, assicurando a ogni cittadino l’accesso a cure di qualità.

La Segreteria Anaao Toscana Sud-Est, la più rappresentativa tra le forze sindacali della dirigenza medica e sanitaria, come sempre si rende disponibile ad un confronto positivo per affrontare queste sfide e valorizzare le professionalità che ogni giorno sostengono il sistema sanitario pubblico.

In un momento particolarmente delicato, in cui le difficoltà finanziarie della Regione Toscana devono fare i conti con un sistema che ha un urgente necessità di rinnovamento, con questa nomina auspichiamo che si possa aprire una nuova fase per la AUSL Toscana Sudest. Noi certamente daremo il nostro contributo".