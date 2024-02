Amodio si laurea sull’ex direttore. Enrico Mattei

Meritato traguardo per Luca Amodio (nella foto), giornalista de La Nazione di Arezzo. Nella giornata di ieri si è laureato dottore magistrale in Strategie della Comunicazione Pubblica e Politica all’Università degli Studi di Firenze. Per lui il massimo dei voti: 110 e lode. Amodio ha proposto una tesi legata alla figura del giornalista Enrico Mattei (storico direttore de La Nazione fino a 1970) tuttora considerato l’inventore e il "re del pastone" ovvero degli articoli che, assemblando notizie di varia fonte, sintetizzano per i lettori le novità politiche quotidiane.

Relatore il professore Gabriele Paolini, correlatori il professor Carlo Sorrentino e Giacomo Buoncompagni. Al neo dottore Luca Amodio i nostri migliori auguri e le felicitazioni di tutta la redazione de La Nazione.