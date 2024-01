Amianto da smaltire. Così cambia il servizio

Il comune di Cavriglia, anche per il 2024, rinnova la campagna a sostegno dei cittadini che devono procedere allo smaltimento dei materiali contenenti l’amianto.

Il servizio consiste nel ritiro presso il luogo di produzione di piccoli quantitativi di manufatti in materiale contenente amianto, del loro trasporto e smaltimento nell’impianto autorizzato. I costi relativi a tale servizio sono ripartiti fra privati cittadini e comune e più precisamente: sono a carico dei cittadini i costi del kit e degli oneri di smaltimento mentre, a carico del comune, i costi di notifica ASL e di trasporto fino a idoneo impianto di smaltimento. Questo iter deve comunque concludersi entro l’anno. Ogni cittadino può presentare una sola domanda per anno di riferimento, nella finestra temporale che va dal 1° gennaio al 31 marzo, a mezzo pec all’indirizzo: [email protected], recapitandola a mano all’ufficio protocollo del Comune oppure via posta ordinaria.