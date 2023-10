Amen BC Servizi sconfitta nell’esordio casalingo del Palasport Estra

Arezzo, 9 ottobre 2023 – Prima sconfitta stagionale per l’Amen BC Servizi Arezzo che stecca la prima al Palasport Estra al cospetto di Quarrata. Inizio contratto delle due squadre che non riescono a trovare con facilità la via del canestro, sono comunque gli ospiti a provare il primo allungo con Regoli che fa valere la sua fisicità segnando 5 punti consecutivi.

Dopo il 14 pari della prima frazione di gioco, Quarrata prende il comando della partita con tre triple di Antonini che spaccano la partita, l’Amen BC Servizi non riesce a tenere il passo degli avversari faticando a superare l’aggressiva difesa avversario.

Così all’intervallo gli amaranto vanno negli spogliatoi con solo 26 punti realizzati a fronte dei 35 avversari. Nel terzo periodo l’inerzia della gara non cambia, l’Amen BC Servizi non riesce a sbloccarsi nella fase offensiva mentre i pistoiesi riescono a trovare con continuità punti dentro l’area pitturata.

Il vantaggio ospite si dilata prima sul 41-55 della terza sirena, poi ad inizio ultimo quarto quando Quarrata tocca il + 20 (45-65). La reazione della SBA arriva troppo tardi, i ragazzi di coach Evangelisti tornano fino a -10 ma gli ospiti bloccano ogni tentativo ed il tempo è amico della squadra di coach Tonfoni che chiude la partita sul 75-65 finale.

Un passo indietro per gli amaranto dopo la vittoria di Sestri, ma prendere consapevolezza degli errori fatti sarà una qualità importante per preparare al meglio i prossimi impegni di campionato.