Ambulatori pediatrici al Corsalone. Orari per le visite

Nuovo passo in avanti per la sanità in Casentino e in particolare sui servizi rivolti ai bambini. Ha aperto proprio in questi giorni i battenti un nuovo ambulatorio pediatrico nel centro polivalente di Corsalone. I locali sono stati messi a disposizione dall’amministrazione comunale, mentre gli arredamenti sono a cura dell’associazione Mauro Grifoni Forever. E le visite sono già iniziate il lunedì e mercoledì pomeriggio con la pediatra Cristina Novarini, che ha anche altri due ambulatori: il martedì mattina e il giovedì pomeriggio a Soci ed il venerdì mattina a Ortignano. A Corsalone non c’era mai stato un ambulatorio pediatrico e questo rafforza i servizi sanitari per i bambini della vallata casentinese, anche dopo l’arrivo del terzo pediatra. A settembre, infatti, alla dottoressa Roberta Fregoli, si sono aggiunte Cristina Novarini e Annalisa Micheli, che visita alla Casa della salute di Ponte a Poppi. Quando le pediatre erano soltanto due, l’associazione Grifoni aveva contribuito a sostenere economicamente il progetto per aumentare l’assistenza pediatrica in Casentino, in particolare con le visite del sabato che, da febbraio a settembre, avevano offerto un prezioso supporto ai pediatri di libera scelta che si erano trovati a dover dare risposta alle richieste di un numero più alto di assistiti. Adesso questo nuovo ambulatorio pediatrico a Corsalone che sarà inaugurato domani alle ore 18. Saranno presenti il sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini, il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli, la direttrice della zona distretto Casentino Marzia Sandroni e la pediatra Cristina Novarini. Sono attese anche tutte le famiglie casentinesi per festeggiare questo importante risultato. Sono già pronti tutti i colori per far lasciare le impronte delle manine a tutti i bambini presenti. So.Fa.