Ambulatori e assistenza H24 a Terranuova: Ecco la nuova Casa di Comunità

E’ un altro passo in avanti verso la realizzazione della Casa della Comunità Hub a Terranuova Bracciolini. Il Comune ha infatti proceduto con la firma del contratto per l’acquisizione e la successiva cessione alla Asl Toscana sud est delle aree nelle quali sarà costruito l’edificio che ospiterà la struttura sociosanitaria polivalente.

Una struttura che garantirà un potenziamento delle funzioni di assistenza sanitaria primaria, prevenzione e promozione della salute. La zona individuata è quella limitrofa alla Casa della Salute e alla Clinica Riabilitazione Toscana in via Donizetti, nel cuore della cittadina. "Con la cessione dei terreni all’Azienda Sanitaria – ha detto il sindaco, Sergio Chienni – si aggiunge un importante tassello che porterà alla realizzazione di una struttura accessibile e funzionale, con l’obiettivo di dare risposte socio-sanitarie alla collettività valdarnese. Grazie alla fattiva collaborazione tra le realtà coinvolte – ha aggiunto - l’iter sta procedendo nel pieno rispetto del cronoprogramma". L’investimento, coperto con fondi Pnnr, è pari a 1,5 milioni di euro, con conclusione dei lavori entro il giugno 2026. All’interno una presenza medica H24 7 giorni su 7, anche attraverso l’integrazione della Continuità Assistenziale; la presenza infermieristica h 12 tutti i giorni della settimana, il punto unico di accesso sanitario e sociale; il punto prelievi; i servizi diagnostici finalizzati al monitoraggio delle cronicità con ecografo, elettrocardiografo, retinografo, oct, spirometro; servizi infermieristici, inclusa l’attività dell’infermiere di famiglia e di comunità. Previsti poi il sistema integrato di prenotazione collegato al CUP e il servizio di assistenza domiciliare di base. Vi opererà un’equipe multiprofessionale di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e potrà ospitare anche assistenti sociali. Sarà un edificio su due livelli, accessibile e funzionale, per fornire le risposte socio sanitarie dei cittadini in modo efficiente. In Toscana ne sorgeranno 70, e nel Valdarno ne sono previste 2. L’altra sarà a San Giovanni Valdarno in viale Gramsci. A Cavriglia sarà invece costruito l’Ospedale di comunità nell’area industriale di Bomba. Sarà dedicato alle le cure intermedie con 20 posti letto, che potranno arrivare fino a 40. Il presidio sanitario troverà posto all’interno della struttura in passato adibita a "Centro Servizi per le imprese", e sarà realizzata grazie ai fondi europei.

Marco Corsi