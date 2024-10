Ambulanza fuori uso. Scatta gara di solidarietà

"Urgente l’acquisto di una nuova ambulanza per la Misericordia di San Giovanni, sezione di Cavriglia". L’appello è stato lanciato in queste ore dall’associazione a seguito di un fuori programma spiacevole. Venerdì scorso il mezzo dei confratelli cavrigliesi è andato in panne. Un grosso guasto al motore ha messo ko l’unico mezzo a disposizione. E’ stato quindi lanciato un nuovo appello alla cittadinanza. "Abbiamo bisogno di una nuova ambulanza, anche il più piccolo contributo è utile e importante per noi. Ringraziamo in anticipo quelli che contribuiranno e ci aiuteranno ad affrontare questa spesa fondamentale", hanno detto alla Confraternita. Il nuovo mezzo costa 100mila euro e quindi è necessario che la raccolta fondi, in atto, abbia un’impennata per arrivare al traguardo. Nel frattempo l’associazione aspetta il preventivo dell’autofficina per verificare la possibilità di riparare il danno. Ma il problema sarebbe solo rimandato. A Cavriglia hanno bisogno di una nuova ambulanza. La raccolta fondi è in corso. Nel 2016, in occasione dei 20 anni della fondazione della sezione di Cavriglia della Misericordia, era stato chiesto un contributo alla popolazione per l’acquisto di una nuova ambulanza. In quell’occasione il tessuto sociale ed economico aveva risposto alla grande. Erano infatti stati raccolti ben 85.000 euro. Cifra cui aveva contribuito anche l’amministrazione comunale. Adesso la comunità è chiamata ad un nuovo sforzo. E’ possibile dare una mano utilizzando l’apposito codice Iban IT87F0881171421000000801151 inserendo la causale: "donazione per Misericordia di San Giovanni ODV" e inserendo il proprio codice fiscale. In questo modo sarà possibile accedere alla detrazione fiscale in base al codice del terzo settore.