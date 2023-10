Ambitour: alla scoperta dell’ambito turistico Casentino

Arezzo, 11 ottobre 2023 – Ambitour è conoscersi e conoscere il proprio Ambito per rafforzare l’accoglienza turistica in Casentino.

L'iniziativa è organizzata da Toscana Promozione Turistica ed Anci Toscana Turismo in collaborazione con l'Ambito Casentino con l'obiettivo di rafforzare la rete tra il pubblico e privato ed approfondire la conoscenza dell'Ambito turistico che interessa gli 11 Comuni della vallata.

Il tour è rivolto a tutti gli operatori del turismo, tra questi strutture ricettive, ristoratori, aziende agricole e vinicole, produttori locali, artigiani, noleggio bike, organizzatori attività outdoor, organizzatori eventi, strutture museali, associazioni ed altro ancora.

Nella splendida cornice del Museo Archeologico del Casentino che contiene la storia del territorio, ed è anche punto informazioni, ci sarà una breve presentazione delle attività dell’Ambito Turistico ed introduzione al tour che vedrà il coinvolgimento diretto degli operatori nella visita di alcune attività che valorizzano l’offerta turistica della valle.

Saranno presentati gli strumenti di Ambito ed i nuovi materiali con l’intervento di Anci, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana che mostreranno le possibilità di promozione a livello regionale.

La prima tappa è Moggiona per un viaggio alla scoperta di uno dei luoghi del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e del Percorso del Lupo come attrattività per famiglie e non solo. Insieme alla Pro loco di Moggiona e all’Ecomuseo del Casentino scopriremo la storia del luogo, passato e presente tra antichi mestieri come i bigonai e la resistenza che ha combattuto in questi luoghi.

La scoperta del territorio passa anche dai suoi sapori, la pausa di gusto sarà al Birrificio Agricolo “La Campana d’oro” una antica fattoria del 1800 diventato birrificio agricolo. Li il viaggio continua alla scoperta dei sapori del Casentino realizzati con prodotti a km 0 e con una visita al laboratorio.

La terza tappa riguarderà un’immersione nelle “storie delle cose” e nella storia della mezzadria presso la Raccolta Rurale Casa Rossi. Alla fine della giornata visita al Castello dei Conti Guidi di Poppi e del Fondo manoscritti della storica Biblioteca Rilliana contenente 850 codici datati dal secolo XII al XIV.

Non sarà la solita visita grazie alla nuova app, i viaggiatori potranno conoscere la sua storia e potranno portarla con sé. Imperdibile la Mostra “Michelangelo rapito” Capolavori in guerra dagli Uffizi al Casentino, inserita nel programma degli Uffizi Diffusi.

Il caso della Maschera di Fauno attribuita a Michelangelo è tra i più misteriosi ed intriganti delle vicende che legarono indissolubilmente il Casentino al salvataggio del patrimonio artistico fiorentino durante la Seconda guerra mondiale.

Le iscrizioni sono aperte per gli operatori dell’Ambito Turistico Casentino fino al 16 ottobre per vivere insieme un viaggio alla scoperta dell’offerta turistica della valle. Per informazioni ato@casentino.toscana.it