Ambasciatrice di Sansepolcro. Il Comune premia Alessia Uccellini

È Alessia Uccellini la figura femminile che stamani a Palazzo delle Laudi riceverà il riconoscimento dall’amministrazione comunale di Sansepolcro in occasione della seconda edizione di "Donne e Lavoro", evento promosso da assessorato e commissione pari opportunità, che intende esaltare il ruolo della donna nell’impresa. Quest’anno c’è oltretutto la perfetta coincidenza con la data dell’8 marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne. Se nel 2024 la scelta era caduta nel comparto dell’artigianato, con una premiata per ciascuna delle due grandi associazioni di categoria (Alessandra Innocenti per Confartigianato ed Elisa Calestrini per Cna), stavolta il settore è quello della ristorazione, che vanta più di una titolare donna in città. "Ci siamo orientati verso Alessia Uccellini – spiega l’assessore alle pari opportunità, Valeria Noferi – perché da tempo è anche una vera e propria "ambasciatrice" della nostra città attraverso in primis la sua presenza fissa alla trasmissione televisiva "Geo" su Rai Tre, nella quale esalta le tradizioni locali e non soltanto quelle gastronomiche. Lo fa dimostrando il profondo affetto verso la città nella quale è nata, vive e lavora con grande competenza ed entusiasmo. L’abbiamo quindi individuata come prototipo classico della promozione e della visibilità del nostro territorio a livello nazionale". Da 13 anni, infatti, Alessia è in stretta "simbiosi" con Sveva Sagramola, la conduttrice di "Geo", ma è componente della Federazione Cuochi, ha collaborato con le università straniere e anche scritto un paio di libri. Un mese fa, poi, ha avuto l’onore di rientrare fra le 70 "lady chef" nell’area "hospitality" del festival di Sanremo. "L’evento "Donne e Lavoro" non è solo un momento di celebrazione, ma un’occasione per dare visibilità e riconoscimento alle donne che ogni giorno contribuiscono con professionalità, determinazione e innovazione allo sviluppo del nostro territorio – ha dichiarato l’assessore Noferi – e questo appuntamento sottolinea il valore della parità di genere, puntando al rafforzamento del ruolo della donna nel mondo del lavoro.

L’iniziativa odierna è in programma per le 10.30 nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi e rappresenta un’importante occasione per riflettere sul valore del contributo femminile nel mondo del lavoro e dell’impresa, con particolare attenzione alle realtà del territorio valtiberino. Ad arricchire l’incontro sarà il professor Andrea Franceschetti con un intervento dal titolo "Chi dice donna dice Dan…te!", che offrirà una prospettiva culturale e storica sul ruolo della donna dalla letteratura alla storia fino ai giorni nostri. Il tutto è realizzato in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti, a conferma dell’importanza di una sinergia tra istituzioni e associazioni di categoria per promuovere la parità di genere e valorizzare il talento femminile nel settore imprenditoriale.