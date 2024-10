Amaranto: il tifo imbavagliato . No del Tar, proibita la trasferta

Nonostante il caso presentasse analogie evidenti con quanto accaduto un anno fa quando venne dapprima vietata e poi consentita la trasferta di Pesaro ai tifosi dell’Arezzo, il finale questa volta è stato decisamente diverso. Dopo giorni di tira e molla, documenti inviati, attese e così via, ieri pomeriggio poco dopo le 14.30 è arrivata l’ufficialità: trasferta vietata a Sassari per i residenti in provincia di Arezzo. Il ricorso presentato al Tar da parte dell’avvocato Giulio Ciabattini, su iniziativa di Orgoglio Amaranto (il comitato dei tifosi che detiene l’uno per cento del capitale sociale dell’Arezzo calcio) non è andato a buon fine. Secondo il Tar, "tenuto conto dell’ampia discrezionalità di cui dispone l’Amministrazione nell’adottare misure come quella oggi impugnata, in una logica di prevenzione e di anticipazione della tutela dei valori e interessi coinvolti, la motivazione suindicata (...) appare non irragionevole rispetto alla misura adottata (…) Inoltre la valutazione del grado di rischio è stata rimessa al prudente apprezzamento dell’autorità competente, apprezzamento allo stato non immotivatamente e nemmeno irrazionalmente o sproporzionatamente esercitato, specie considerando la “vicinanza temporale” tra i gravi episodi di Arezzo-Ternana e l’incontro di domani, che possono generare un giustificato allarme per il prossimo evento sportivo".

In poche parole alla luce degli scontri che si sono registrati domenica scorsa con i tifosi della Ternana, che avevano appositamente evitato di seguire il percorso consigliato, per entrare in contatto con i tifosi dell’Arezzo

la partita tra amaranto e sardi è stata ritenuta a rischio, nonostante tra le due tifoserie non ci siano precedenti.

E qui c’è l’analogia con il caso dello scorso anno quando venne vietata la trasferta di Pesaro per "il grave comportamento posto in essere dai tifosi aretini in occasione della gara con la Spal". In questo caso il ricorso al Tar, presentato anche in quel caso da Orgoglio Amaranto, portò ad un ribaltone alla vigilia dell’incontro. Ribaltone che non è andato in scena questa volta. Lasciando più di cento tifosi a casa con in mano biglietti per traghetti e aerei.

Luca Amorosi

Matteo Marzotti