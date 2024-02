Amanda Sandrelli al Teatro Comunale di Cavriglia

Domani sera al Teatro Comunale di Cavriglia, quarto appuntamento con la Stagione Teatrale organizzata in sinergia con Fondazione Toscana Spettacolo. A salire sul palco con "Vicini di casa" sarà questa volta un quartetto di eccezione formato da Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta, che si cimenteranno in una commedia libera e provocatoria che indaga, con leggerezza, inibizioni e ipocrisie del nostro tempo. Cesc Gay è il brillante autore della pièce spagnola “Los vecinos de arriba” della quale ha firmato anche la regia di una gustosissima versione cinematografica nel 2020. Con il titolo “Vicini di casa” questo spassoso lavoro teatrale, che si avvale della traduzione e l’adattamento di Pino Tierno e della regia di Antonio Zavatteri, accompagna gli spettatori in un viaggio tra le inibizioni e le ipocrisie che caratterizzano il nostro vivere quotidiano, specialmente quelle che riguardano la sfera sessuale all’interno delle coppie.

Gli interpreti, con grande leggerezza e umorismo, ma anche con una certa bonaria provocazione, invitano il pubblico a riflettere sui propri tabù e pregiudizi, sui falsi pudori che talvolta trasformano l’amore in abitudine. Anna e Giulio, insieme da molti anni, hanno dovuto rinunciare ai loro sogni, lui a quello di fare il musicista e lei ad avere un secondo figlio, rinunce che li hanno fatti scivolare verso una convivenza rassegnata; Laura e Toni, più giovani e spregiudicati, riescono con il loro atteggiamento disinibito, considerato incivile da Giulio, ma sotto sotto approvato e un po’ invidiato da Anna, a scuotere il torpore che ormai si è impossessato della vita dei vicini. Tra battute e risate il pubblico verrà invitato a farsi un libero esame di coscienza e a rispondere alla scherzosa domanda “Faccio l’amore abbastanza spesso?”.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21,30. Amanda Sandrelli è figlia del cantautore Gino Paoli e dell’attrice Stafania Sandrelli. Ha debuttato nel mondo nel cinema 40 anni fa con un film che ha fatto la storia della cinematografia italiana: “Non ci resta che piangere”, con Roberto Benigni e Massimo Trosi. Ma fin dagli anni ottanta è sempre stata molto legata anche al mondo del teatro. Arriva a Cavriglia insieme ad un cast importante, con uno spettacolo che farà riflettere e divertire. Appuntamento a Cavriglia.