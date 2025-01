All’Itis Galileo Galilei. Open day e corsi serali di chimica e informatica

L’Itis Galileo Galilei ha organizzato un nuovo open day per permettere a studenti e famiglie interessati una visita completa alla sede centrale e alla sede meccanici. Appuntamento sabato, dalle 15 alle 18. Oltre ai corsi diurni, si informa che sono aperte le iscrizioni per i corsi serali dedicati di Chimica e Informatica progettati per offrire una formazione tecnica di alto livello a chi desidera acquisire nuove competenze o completare il proprio percorso di studi.

I corsi, sono pensati per adulti e lavoratori.