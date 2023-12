Allarme truffe agli anziani. Forza Italia chiama gli esperti: "Il fenomeno cresce del 15%"

Le truffe agli anziani stanno diventando un’emergenza. Forza Italia Arezzo ha organizzato all’hotel Minerva un incontro per illustrare la sua attività per la tutela dei diritti degli anziani.

All’iniziativa ha partecipato Marco Stella consigliere regionale e coordinatore regionale di Forza Italia, assieme alla dirigenza aretina di Forza Italia. Marco Stella ha espresso grande soddisfazione per le iniziative intraprese da Forza Italia soprattutto su questo tema esprimendo tutta la soddisfazione per il ruolo centrale di Forza Italia nella istituzione della figura del Garante per gli anziani È Intervenuto anche il Garante per gli anziani del comune di Arezzo, avvocato Silvia Antichetti. Il Garante ha compiuta una analisi sul fenomeno delle truffe agli anziani nel comune di Arezzo: ha evidenziato come la normativa sia insufficiente a colpire davvero chi delinque, e ha auspicato che la norma possa essere aggiornata. Le truffe agli anziani sono compiute da professionisti e su questo tema non può essere abbassata la guardia. Ha poi portato un contributo da Maria Elena Mungo, criminologa, che ha parlato di un incremento del fenomeno di circa il 15%, bisogna puntare sulla informazione capillare.

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Bernardo Mennini ha ricordato che "Forza Italia ha il merito di aver fatto istituire la figura del garante degli anziani. Da anni, grazie soprattutto ai consiglieri comunali di Arezzo Forza Italia ed il responsabile regionale dei Seniores di Forza Italia Gianfranco Sangaletti ed il supporto del Coordinatore regionale Marco Stella, è stato possibile mettere al centro dell’attenzione la questione dei diritti della terza età".